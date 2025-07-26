Çorum’da Tezgah Kavgasında Kan Aktı! Valilikten Açıklama Geldi

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Olay, 26 Temmuz 2025 sabahı saat 07.50 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pazar tezgâhı yeri nedeniyle anlaşmazlık yaşayan iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çatışmada yaralanan 8 kişiden biri olan Mustafa Topçu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar E.İ., A.İ., R.C.T., A.A., B.B., S.D. ve M.A.İ., olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Çorum Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, silahlı çatışmanın ardından emniyet güçlerinin hızlı bir şekilde müdahalede bulunduğu ve olayla bağlantısı tespit edilen 2 zanlının, olayda kullanılan silahlarla birlikte gözaltına alındığı belirtildi. Ele geçirilen silahlar arasında bir tabanca ve bir tüfek bulunduğu açıklandı.

Valilik açıklamasında ayrıca olayla ilgili hem idari hem de adli soruşturmanın sürdüğü, yaralıların tedavilerine devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

Çorum Valiliği’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“26 Temmuz 2025 tarihinde saat 07.50'de ilimiz Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan Cumartesi Pazarı içerisinde, iki pazar esnafı arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetmiş; olayın tarafları ile pazarda bulunan vatandaşlardan 2'si ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralanmıştır. Olaydan hemen sonra harekete geçen emniyet birimlerince öldürme olayının faili 2 kişi de dahil olmak üzere silahlı çatışmaya karıştıkları tespit edilen şüphelilerin tamamı, olayda kullanılan suç aletleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuya ilişkin idari ve adli tahkikat titizlikle sürdürülmekte olup, yaralıların tedavileri devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”