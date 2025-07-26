CHP'li Adem’den Orman Yangınlarıyla İlgili Sert Tepki

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CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Eskişehir ve Afyonkarahisar’ı etkileyen orman yangınlarının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Adem, yangınlardaki can kayıplarıyla ilgili iktidarı ihmalle suçladı, istifa çağrısında bulundu. “Ağaçlar yandı. Hayatlar yandı. Umutlar yandı. Ve ne acıdır ki hâlâ tek bir siyasi sorumlu bile istifa etmedi.” ifadelerini kullandı.

'BU BİR VİCDAN ÇAĞRISI'

Adem, açıklamasında yaşananların sıradan bir felaket değil, iktidarın ihmali olduğunu dile getirerek, “Bu bir çevre bildirisi değil, bir vicdan çağrısıdır.” dedi. Yangınlarda 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsünün hayatını kaybettiğini, birçok yaralının bulunduğunu hatırlatan Adem, yangına müdahale eden personelin eğitimsiz, donanımsız ve araziyi tanımadan göreve gönderildiğini belirtti.

Orman Genel Müdürlüğü’nde 29 binin üzerinde kadronun boş olduğunu ve personel eksikliği nedeniyle yangınlara yeterince müdahale edilemediğini kaydeden Adem, “Bu, kader değil. Bu, afet değil. Bu düpedüz bir iktidar zaafıdır.” dedi. Yangın uçağının özelleştirilmesi ve sahada etkili koordinasyon sağlanamamasını da eleştiren Adem, “Yangının yönü biliniyordu ama alevlerin içine sürülen personelin nerede olduğu bilinmiyordu.” diyerek teknolojik imkânların dahi kullanılmadığını savundu. VIP araçlara ve gösterişli merkezlere yapılan harcamaları da gündeme getiren Adem, “Ormanın içinde insan hayatı un ufak oldu.” sözleriyle yaşanan tabloya tepki gösterdi.

BAKAN YUMAKLI'YA İSTİFA ÇAĞRISI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya tepki gösteren Adem, “Yangının merkezinde sadece ağaçlar değil, sizin sorumluluğunuzda çalışan insanlar da vardı. Ve bugün onlar yok.” diyerek istifa çağrısını yineledi.

“Bu açıklamayı sadece bir felaketin ardından yapılmış bir siyasal eleştiri olarak görmeyin. Bu bir uyarıdır. Bu bir çığlıktır.” diyen Adem, son olarak şunları kaydetti: “Yangın söndürmek için sadece su değil, vicdan da gerekir.”