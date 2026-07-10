Silifke Belediyesi'ne 'Rüşvet' Soruşturması: 2 Kişi Tutuklandı

Silifke Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılan Belediye Başkan Yardımcısı Şeyma Savar Demren ile Vehbi Turgut hakkında yeniden gözaltına alındı. Her iki isim de tutuklandı.

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Silifke Belediyesi'ne 'Rüşvet' Soruşturması: 2 Kişi Tutuklandı
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Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Haziran'da başlatılan soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Demren ile Turgut hakkında yeniden yakalama kararı verildi.

Kararın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Demren ve Turgut, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Silifke Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında 19 Haziran'da düzenlenen operasyonda toplam 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 8 kişi, 22 Haziran'da tutuklanmıştı. Bir şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Şeyma Savar Demren ile Vehbi Turgut'un da bulunduğu 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Soruşturmanın Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

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Silifke Belediyesi'ne Rüşvet Operasyonu: Başkan Turgut Dahil 8 Kişi TutuklandıSilifke Belediyesi'ne Rüşvet Operasyonu: Başkan Turgut Dahil 8 Kişi TutuklandıGüncel

Kaynak: AA

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