Adalar ve Silifke Belediye Başkanları Görevden Uzaklaştırıldı

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Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevlerinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu kararın Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca 'geçici bir tedbir' olarak alındığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Adalar Belediye Başkanı Akpolat’ın 'rüşvet karşılığı ruhsat verilmesi' iddiasıyla suçlandığı, soruşturma kapsamında çok sayıda eylemin tespit edildiği ifade ediliyor.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da 'rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma' iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Soruşturmada belediye ile iş yapan firmalardan menfaat temin edildiği ve bazı işlemlerde usulsüzlük yapıldığı öne sürülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi