Adalar ve Silifke Belediye Başkanları Görevden Uzaklaştırıldı

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, görevden uzaklaştırıldı.

Son Güncelleme:
Adalar ve Silifke Belediye Başkanları Görevden Uzaklaştırıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevlerinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu kararın Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca 'geçici bir tedbir' olarak alındığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Adalar Belediye Başkanı Akpolat’ın 'rüşvet karşılığı ruhsat verilmesi' iddiasıyla suçlandığı, soruşturma kapsamında çok sayıda eylemin tespit edildiği ifade ediliyor.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da 'rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma' iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Soruşturmada belediye ile iş yapan firmalardan menfaat temin edildiği ve bazı işlemlerde usulsüzlük yapıldığı öne sürülüyor.

Adalar Belediyesi'ne 'Rüşvet' Soruşturmasında Yeni Gelişme: Başkan Ali Ercan Akpolat Dahil 35 Kişi TutuklandıAdalar Belediyesi'ne 'Rüşvet' Soruşturmasında Yeni Gelişme: Başkan Ali Ercan Akpolat Dahil 35 Kişi TutuklandıGüncel

Silifke Belediyesi'ne Rüşvet Operasyonu: Başkan Turgut Dahil 8 Kişi TutuklandıSilifke Belediyesi'ne Rüşvet Operasyonu: Başkan Turgut Dahil 8 Kişi TutuklandıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır Partiden İstifa Etti CHP'li Vekil Partiden Ayrıldığını Duyurdu
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
İçişleri Bakanı Çiftçi, Filistinli Mevkidaşını Ağırladı: 'Desteğimiz Sürecek' İçişleri Bakanı Çiftçi, Filistinli Mevkidaşını Ağırladı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıt Sektörüne Dev Operasyon: 6 Şirkete El Konuldu, 10 Şirkete Kayyım Atandı 6 Şirkete El Konuldu, 10 Şirkete Kayyım Atandı
CHP MYK'dan Karar Çıktı: Antalya ve Kayseri İl Başkanları Görevden Alındı CHP'de Yeni Görevden Almalar
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Tarihi Çağrı: 'Bu Partinin Bu Ayıptan Derhal Kurtulması Lazım' 'Partinin Bu Ayıptan Derhal Kurtulması Lazım'
Cezaevinde 'Aşk' İddiası: 'Ümitcan Uygun ve Tuğyan Ülkem Gülter Mesajlaşıyor' Cezaevinde 'Aşk' İddiası: 'Ümitcan Uygun ve Tuğyan Ülkem Gülter Mesajlaşıyor'
Altında Tehlike Çanları: Gram Altın Sert Düştü! Uzmanlar Kritik Seviyeyi İşaret Etti Altında Tehlike Çanları: Gram Altın Sert Düştü! Uzmanlar Kritik Seviyeyi İşaret Etti