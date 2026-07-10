Bodrum'daki Yangın Söndürüldü: Dikkat Çeken 'İntihar' Detayı
Bodrum'da çıkan ve yaklaşık 10 hektarlık makilik alanın zarar gördüğü yangın söndürüldü. Jandarma ekipleri, alevlerin hakkında kayıp ihbarı bulunan 61 yaşındaki bir kişinin benzinle intihar girişimi sırasında çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Dereköy Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda 6 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankeri, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı.
YANGINLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İNTİHAR ŞÜPHESİ
Alevler, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemelerde, yangının hakkında kayıp ihbarı bulunan D.D.E. (61) isimli kişinin benzinle intihar girişiminde bulunduğu sırada çıkmış olabileceği değerlendirildi.
Olayın ardından evinde bulunan şüphelinin el, kol ve sırt bölgelerinde yanıklar tespit edildi. Hastaneye kaldırılan kişinin tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı belirtildi. Öte yandan, D.D.E. hakkında daha önce kayıp başvurusu yapıldığı ve arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışma yürüttüğü öğrenildi. İddialara göre şüpheli, arama ekiplerini fark ettikten sonra ateşi yaktı.
Kaynak: DHA