Bodrum'daki Yangın Söndürüldü: Dikkat Çeken 'İntihar' Detayı

Bodrum'da çıkan ve yaklaşık 10 hektarlık makilik alanın zarar gördüğü yangın söndürüldü. Jandarma ekipleri, alevlerin hakkında kayıp ihbarı bulunan 61 yaşındaki bir kişinin benzinle intihar girişimi sırasında çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Dereköy Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda 6 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankeri, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı.

YANGINLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İNTİHAR ŞÜPHESİ

Alevler, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemelerde, yangının hakkında kayıp ihbarı bulunan D.D.E. (61) isimli kişinin benzinle intihar girişiminde bulunduğu sırada çıkmış olabileceği değerlendirildi.

Bodrum'daki Yangın Söndürüldü: Dikkat Çeken 'İntihar' Detayı - Resim : 1

Olayın ardından evinde bulunan şüphelinin el, kol ve sırt bölgelerinde yanıklar tespit edildi. Hastaneye kaldırılan kişinin tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı belirtildi. Öte yandan, D.D.E. hakkında daha önce kayıp başvurusu yapıldığı ve arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışma yürüttüğü öğrenildi. İddialara göre şüpheli, arama ekiplerini fark ettikten sonra ateşi yaktı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Bodrum Yangın
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
LGS Maratonunda Bir Perde Kapandı: İşte 2026 LGS Raporundan Dikkat Çeken Detaylar İşte 2026 LGS Raporundan Dikkat Çeken Detaylar
Sofrada Katliam Gibi Hile! Bakanlık 15 Yeni Ürünü İfşa Etti: Çaya Kimyasal Boya, Kıymaya Eşek Eti Katmışlar Bakanlık 15 Yeni Ürünü İfşa Etti: Çaya Kimyasal Boya, Kıymaya Eşek Eti Katmışlar
ÇOK OKUNANLAR
Hristiyanlık Tarihine Damga Vuracak Keşif Bursa'nın İznik İlçesinde Yapıldı Hristiyanlık Tarihine Damga Vuracak Keşif Bursa'nın İznik İlçesinde Yapıldı
Müslim Sarı Duyurdu: CHP MYK'da Görevden Alma ve İhraç Kararı CHP MYK'da Görevden Alma ve İhraç Kararı
F-35 Önündeki En Büyük Engel Olan S-400'lerle İlgili Rusya'dan Flaş Açıklama: Süper Hassas Bir Konu Rusya'dan Flaş S-400 Açıklaması
CHP'de Bugün Kritik Gün: Özgür Özel İçin Görevden Alma İddiası! Kulisler Hareketlendi CHP'de Bugün Kritik Gün: Özgür Özel İçin Görevden Alma İddiası! Kulisler Hareketlendi
LGS Tercihleri İçin Geri Sayım Başladı: İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'in En İyi Liseleri LGS Tercihleri İçin Geri Sayım Başladı: İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'in En İyi Liseleri