Sofrada Katliam Gibi Hile! Bakanlık 15 Yeni Ürünü İfşa Etti: Çaya Kimyasal Boya, Kıymaya Eşek Eti Katmışlar

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Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını korumak ve gıda sahtekarlarının önüne geçmek amacıyla yürüttüğü denetimlerin ardından ifşa listesini yeniden güncelledi. Bakanlığın "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden kamuoyuna ilan ettiği son listede 15 yeni hileli ürün yer aldı.

Yapılan laboratuvar analizleri sonucunda, bu ürünlerden 6'sının doğrudan "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" sınıfında yer aldığı, diğerlerinin ise taklit ve tağşiş yoluyla vatandaşı dolandırdığı kanıtlandı.

Listede en çok dikkat çeken hileler ise et ürünlerindeki tek tırnaklı (at, eşek) eti ile kahvaltıların vazgeçilmezi olan çaydaki kimyasal boyalar oldu.

SUCUK VE KIYMADA TEK TIRNAKLI ETİ SAPTANAN FİRMALAR

Bakanlığın tespitiyle etine başka hayvanların dokularını karıştıran ve halka "yüzde yüz dana eti" diye at-eşek eti yediren o markalar ve şehirler şu şekilde listelendi:

Ergün Sucukları (Bursa / Nilüfer): Ergün Et ve Et Ürünleri İmalathanesi tarafından üretilen ısıl işlem görmüş dana sucukta net olarak tek tırnaklı eti tespit edildi.

Yöre Sucukları (Mersin / Erdemli): Üzer Gıda Ltd. Şti. tarafından piyasaya sürülen 900 gramlık dana sucuk paketlerinde tek tırnaklı eti bulundu.

Zeynep Et Tavuk Dünyası (Mersin / Toroslar): Kasap reyonunda doğrudan vatandaşa satılan çiğ dana kıymada tek tırnaklı eti saptandı.

Lina Et Gurme (Mersin / Yenişehir): İşletmenin çiğ dana kıyma ürününün içinden yine tek tırnaklı eti çıktı.

ÇAYA RENK VERSİN DİYE KİMYASAL BOYA KATMIŞLAR

Gıda terörünün ulaştığı bir diğer korkunç boyut ise çay sektöründe yaşandı. İstanbul Beylikdüzü merkezli faaliyet gösteren İsar Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ firmasının ürettiği ürünler tamamen kusurlu bulundu.

Firma bünyesinde raflarda satılan Nurçay Filiz Siyah Çay ve Nurçay Altın Başak Siyah Çay ürünlerinin her ikisinde de gıdalarda kullanımı kesinlikle yasak olan, insan sağlığına zararlı kimyasal renklendirici ve boyalar tespit edildi.

Bakanlık, hileli ürün üreten firmalara en üst sınırdan idari para cezası uygulandığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek vatandaşları şüpheli ürünleri ALO 174 Gıda Hattı'na ihbar etmeye çağırdı.

Kaynak: Haber Merkezi