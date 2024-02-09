Siirt'te eylem yasağı

Siirt'te valilik kararıyla 9 gün süreyle gösteri, yürüyüş ve açık alan etkinlikleri yasaklandı.

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Siirt'te eylem yasağı

Siirt'te 9 gün süreyle basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting ve açık alan etkinlikleri yasaklandı.

Siirt Valiliği söz konusu yasağın 10 Şubat Cumartesi günü saat 00.01'den 18 Şubat Pazar günü saat 23:59’a kadar süreceğini bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyet'in temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasa dışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla, kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesiyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerle kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile spor faaliyetleri hariç olmak üzere, açık ve kapalı alanlarda yapılabilecek her türlü eylemin (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma ve benzeri), (Jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci ve 19'uncu Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince; 10.02.2024 günü saat 00.01'den 18.02.2024 günü saat 23.59'a kadar (9) gün süreyle yasaklanmıştır."

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