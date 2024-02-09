'AYM kararlarının uyulmamasının yasal zemini yoktur' demişti: Zühtü Arslan'ın açıklamaları sonrası dikkat çeken ziyaret

Geçtiğimiz haftalarda milletvekilliği düşürülen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için iki kez hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi, yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş; Yargıtay, AYM'nin kararlarına uygulamayarak Atalay'ın vekilliği düşürmüştü.

ARSLAN'DAN SERT SÖZLER

Yargıtay-Anayasa Mahkemesi gerginliği devam ederken; dün AYM Başkanı Zühtü Arslan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı bir törende sert açıklamalarda bulunmuş; salonda bulunan Erdoğan'a seslenen Arslan "Sayın Cumhurbaşkanı bireysel başvuruyla ilgili olarak yanlış anlaşılan bazı hususları bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum. Norm denetiminde olduğu gibi bireysel başvuruda da AYM'nin baktığı herhangi bir Anayasal hak veya özgürlüğün ihlal edilip edilmediği hususudur. Ancak norm denetiminden farklı olarak bireysel başvuruda normların yorumu ve uygulanması sonucu tesis edilen kamu gücü işlemlerinin anayasallık denetimi yapılmaktadır. Bu şekilde yapılan anayasallık denetiminin de kanun yolu denetiminden farklı olduğu açıktır. Diğer yandan norm denetiminde olduğu gibi bireysel başvuruda da Anayasa Mahkemesi önündeki bireysel başvuru yoluyla getirilen anayasal uyuşmazlığı Anayasa'nın hükümlerini yorumlamak ve uygulamak suretiyle karara bağlamaktadır" demişti.

DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

Arslan bu sözleri sonrası bugün dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı ziyaret etti. Ziyaret TBMM'nin resmi X hesabından "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a iade-i ziyarette bulundu" ifadeleri ile duyuruldu.