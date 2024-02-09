Sosyalistlere yönelik operasyonlar sürüyor: Bir genç gördüğü işkence sebebiyle bayıldı, tomografisi çekildi

GERÇEK GÜNDEM-HABER MERKEZİ

Sosyalistlere yönelik yapılan operasyonlar arttı.

Bu sabah yapılan operasyonlarda Sosyalist Devrimci Gençlik Federasyonları’ndan(SGDF) Müslüm Koyun, SMF MYK üyesi Evrim Konak, Tutsaklarla Dayanışma İnsiyatifi sözcüsü Elvan Özerli, Partizan Dergisi okuru Kemal Çelikel gözaltına alındı.

ETHA’nın aktardığına göre, Koyun Eskişehir’deki evinden gözaltına alındığı sırada polis kafasına silah kabzasıyla vurdu.

Gözaltında da işkenceye varan muameleler gördüğü belirtilen Koyun’un bayıldığı ve kendisine beyin tomografisi çekildiği belirtildi.

Müslüm Koyun’un Eskişehir’de çıkarıldığı mahkemece, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Bugün gözaltına alınan Evrim Konak’ın serbest kaldığı belirtilirken, Kocaeli merkezli başlatılan operasyon kapsamında gözaltına diğer isimlerden Kemal Çelikel ve Elvan Özerli’nin son durumu hakkında bilgi verilmedi.

Yine bugün gözaltına alınan JINNEWS editörü Kibriye Evren’in avukatlarıyla görüşmesi 24 boyunca kısıtlandı.

İZMİR’DE DE OPERASYON OLDU

Dün İzmir’de yapılan operasyon sonrası Toplumsal Özgürlük Partisi'nden Rozana Urkun ve Berfin Büyükertaş, Devrimci Parti'den Mehmet Fırat Ekmen ve Sosyalist Mücadele İnisiyatifi'nden Tuğçe Kızıldemir hakim karşısına çıkarılmış ve sonrasında serbest bırakılmıştı

TİP ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYI DA TUTUKLANDI

Çanakkale Tip Milletvekili Adayı Doruk Ulaş Özdemir, Çağlayan’daki Saldırı sonrası "Devrim şehitleri onurumuzdur" paylaşımı yaptığı için hedef gösterilmiş ve gözaltına alınmıştı.

Ulaş Özdemir, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

100 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çağlayan Adliyesi’nde DHKP-C üyeleri Emrah Yayla ve Pınar Birkoç’un polise yönelik yaptığı saldırı sonrası, başta TAYAD’lı aileler olmak üzere Grup Yorum, Halkın Hukuk Bürosu, Çağdaş Hukukçular Derneği’nden 100 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 100 kişi bugün adliyeye çıkacağı bilgisi verilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem