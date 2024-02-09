Sendika, hakları için sokağa çıkacak işleri tehdit etti

Kamu işçilerinin yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında ücretlerine ek zam talebiyle başlattığı eylemlerin ardından işçilerin Ankara’da Ocak ayında yapmayı planladığı miting Türk-İş yönetimince “görüşmeler sürüyor” gerekçesiyle iptal edilmişti.

İşçilerin Ankara’ya gitmesini engelleyen Türk-İş, hükümetle masaya oturup ek zam talebinin karşılanmadığı ek protokole imza atmıştı.

Geçinemeyen ve düşük ücretlere itiraz eden kamu işçilerinin ek zam talepleri sürüyor. İşçiler Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın istifasını talep eden sloganlarla Eskişehir’deki TÜRASAŞ fabrikasında ve Harb-İş’in örgütlü olduğu fabrikalarda yemekhane eylemleri yapmıştı.

İŞÇİLERDEN EYLEM KARARI

Harb-İş Sendikası’nın Eskişehir ve İstanbul şubeleri taleplerinin karşılanması için yarın Ankara’da geniş katılımlı bir basın açıklaması yapma kararı aldı.

Yapılan açıklamada “Türk-İş tarafından imzalanan ve kamu işçilerinde hayal kırıklığı yaratan ek çerçeve protokolünün yetersizliğine dikkat çekmek, savunma sanayi çalışanlarının ekonomik sıkıntılarına çare olacak iyileştirme, refah payı verilmesi gibi taleplerimiz doğrultusunda kamuoyu oluşturmak için 10 Şubat Cumartesi günü Ankara’da geniş katılımlı basın açıklaması kararı alınmıştır. Hakkına, ekmeğine, geleceğine sahip çıkan duyarlı tüm Harb-İş üyelerinin bu mücadeleye katılması kamuoyu oluşturmada ve sesimizi duyurmada önem arz eder” denildi.

SENDİKA İŞÇİLERİ TEHDİT ETTİ

Basın açıklamasına Eskişehir ve İstanbul dışından da sendika üyesi işçilerin katılması beklenirken, Harb-İş genel merkezi Eskişehir ve İstanbul şube yönetimlerini hedef aldı, işçileri tehdit etti.

Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan halihazırda üyelerinin mağduriyetini gidermek için bir süreç yürüttüklerini öne sürdü, Eskişehir ve İstanbul şube yöneticilerinin aldığı eylem kararının bu süreci sabote ettiğini iddia etti.

Basın açıklaması yapma kararının Harb-İş Genel Merkezi’nin “hiçbir bilgisi, izni ve talimatı olmadan” alındığını söyleyen Soydan "Alınan bu eylem kararının amacı da neye hizmet ettiği de gün gibi ortadadır. Eskişehir ve İstanbul şube yöneticileri tarafından alınan bu karar, üyelerimizin mağduriyetini giderebilmek için sürdürdüğümüz süreci baltalamak ve sabote etmekten başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

Soydan "Tüm uyarılarımıza rağmen genel merkezimizi dinlemeyerek kendi başlarına hareket edenler, buradan doğacak tüm olumsuz sonuçların da baş müsebbibi olacaktır” sözleriyle işçileri tehdit etti.

İşçilerin hakları için sokağa çıkmasının "kaos ortamı"na hizmet edeceğini ileri süren Soydan, Ankara’da yapılacak olan basın açıklamasına katılmak için "marjinal sol örgütlerin" sabırsızlandıklarını iddia ederek eylem kararı alan sendika şube yöneticilerini de "şer odağının kayığına binmekle" suçladı.

Soydan eyleme işçilerin katılmasını engelleme çabasıyla "Üyelerimizin de bizlere hiçbir getirisi olmayacağı gibi çok ciddi olumsuz sonuçlar doğurma ihtimali olan bu tip eylemlerde yer almamalarını ve en önemlisi üyelerimizi, kendi kötü emellerine alet etmek isteyenlere karşı dikkatli olmalarını altını çizerek belirtiyorum” tehdidinde bulundu.