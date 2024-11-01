Sıcaklıklar Bir Anda Düşecek... Kar Yağışı Uyarısı Geldi! 'Kışlıkları Hazırlayın'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki hava durumu raporunu güncelleyerek sıcaklık düşüşü ve yağış uyarısında bulundu. Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların önümüzdeki günlerde yaklaşık 5 derece azalacağını ve Marmara başta olmak üzere birçok bölgede kar, karla karışık yağmur ve sağanak beklendiğini söyledi. İşte beklenen hava tahmini:

Meteoroloji’nin son verilerine göre, kuzey bölgelerde bulutlu hava hakim olacak, diğer bölgelerde ise açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek.

Hava Sıcaklığı: Halen mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların, kuzey ve iç bölgelerde Pazar günü itibarıyla düşüşle mevsim normallerinin altına ineceği öngörülüyor.

Rüzgar: Genelde kuzey yönlü, doğu bölgelerde ise doğu ve güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TARİH VEREREK UYARDI

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün yağış beklenmiyor, iç kesimlerde sis var. Sıcaklık mevsim normallerinde, ancak Pazar günü 5-6 derece düşüşle normallerin altına inecek. Pazar günü Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu'da yağmur var; İstanbul’da sıcaklık 20 dereceden 15 dereceye düşecek" dedi.

KAR YAĞIŞI GELİYOR

Prof. Dr. Şen, "Tüm yurtta sıcaklıklar 4-5 derece düşecek ve bu seviyede kalacak. Marmara'da yağmur, karla karışık yağmur; Karadeniz’in iç kesimlerinde, İç Anadolu’nun kuzeyinde ve doğuda ise kar bekleniyor. Kış bir hafta sonra yurdu terk edecek" ifadelerini kullandı.

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT

Açıklamalarına devam eden Prof. Dr. Şen, "Bu ay oldukça kurak geçti, Anadolu'da çiftçiler yağmura ihtiyaç duyuyor. Pazar gününden itibaren kuzeyden gelecek soğuk hava Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağışlarla kendini gösterecek. İstanbul sıcaklığı 21’den 15 dereceye düşecek; pazar günü hem yağış hem soğuk bekleniyor, tedbirli olunmalı. Bu sıcaklık düşüşü gelecek hafta boyunca tüm Türkiye genelinde sürecek. İzmir'de sıcaklık 20, Ankara'da 12 dereceye düşecek. Anadolu’nun bazı kesimlerinde ise kar görülecek. Karadeniz’in yükseklerinde şu an bile kar 30-40 cm'ye ulaştı. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar ciddi oranda düşeceğinden, kışlık giysilere geçiş yapılmalı ve sağlık açısından dikkat edilmeli. İç Anadolu'nun kuzeyine de kar yağışının ulaşması mümkün görünüyor. Ancak Marmara'da kar yağışı için henüz zaman var." diye konuştu.

Kaynak: CNN Türk