Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Trabzon'da seyir halindeki araç birdenbire alev aldı. Aracı yolun kenarına çeken sürücü, yardım istedi.

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Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı, kara yolunda ulaşım aksadı.

Hasan G. yönetimindeki 06 PKU 72 plakalı otomobil, Trabzon-Rize kara yolunda alev aldı. Sürücü, aracı yolun kenarına çekerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Trafiğin durdurulduğu kara yolunda itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan araç, kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA

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