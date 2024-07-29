Yürürlüğe Girdi! Tatil Gününde Berber Ve Kuaför Dükkanını Açan Esnafa Ceza Yağacak

Bolu Valiliği ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan toplantının arından Vali Erkan Kılıç’ın onayıyla Bolu’da bu hafta karar uygulanmaya başlanacak. Karar çerçevesinde Ramazan ve Kurban bayramlarına denk gelen günler de dahil olmak üzere 1 hafta öncesindeki pazar günleri erkek berberleri ve güzellik salonlarının, salı günleri ise kadın kuaförlerinin açık olmalarına karar verildi.

Ayrıca yeni eğitim-öğretim yılına denk gelen günler de dahil olmak üzere 1 hafta öncesindeki pazar günleri erkek berberleri ve güzellik salonlarının, salı günleri ise kadın kuaförlerinin açık olmasına karar verildiği belirtildi.

DÜĞÜN YAPANLARA 2 SAAT SÜRE

Öte yandan, erkek berberlerinin pazar günü, kadın kuaförlerin salı günü, güzellik salonlarının da pazar günü kapalı olduğu günlerde düğün, nişan, sünnet töreni gibi özel durumlarda, tören sahibinin davetiye ile birlikte kayıtlı olduğu meslek odasına bilgi vermesi halinde, bahsi geçen işletmelerin süreli olarak (2 saat) iş yerlerini açabilmelerine ve mesleklerini icra edebilmelerine karar verildi.

PARA CEZASI KESİLECEK

Bolu Valiliği’nin aldığı uygulamaya yönelik kararlara aykırı hareket edenlere ilgili kanun gereği işletmelere yaklaşık olarak 9 bin lira para cezası kesilecek.

Kapalı kalınması gerektiği günlerde esnafların denetleneceğini dile getiren Bolu Berberler ve Kuaförler Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Berber Esnafı Doğan Şimşek, “Ticaret İl Müdürlüğü ve kolluk kuvvetleri tarafından denetlenecek. Caydırıcı ceza olacak. Tam rakam net değil ama 9 bin lira civarında bir para cezası kesileceği konuşuluyor” dedi.

Doğan Şimşek, özel günlerde, bayramlar vatandaşları mağdur etmeyecekleri belirtti.

Kaynak: İHA