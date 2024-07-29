Tehlikeli Yolculuk! Beş Kişi Bir Motosiklete Bindi

Siirt'te tehlikeli yolculuk görenleri şaşkına çevirdi. Bir motosiklete 5 kişi bindi. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Tehlikeli Yolculuk! Beş Kişi Bir Motosiklete Bindi

Siirt’te bir motosiklete binen 5 kişi görenleri şaşkına çevirdi.

Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda iki kişilik motosiklete 5 kişinin binmesi görenleri hayrete düşürdü. O anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Bisiklete güçlükle sığan 5 kişiden birinin ön boşlukta durduğu ve motosiklet direksiyonunu tutmak zorunda kaldığı görüldü. Şahıslar, yoldan geçen sürücülerin şaşkın bakışları arasında yolculuk yapmaya devam etti.

Kaynak: İHA

Polis Kontrolünde Yakayı Ele Verdi! 65 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı Polis Kontrolünde Yakayı Ele Verdi! 65 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Tatilde Berbere Gidenlere Çıkan Fiyat Beyinleri Yakacak Tatilde Berbere Gidenlere Çıkan Fiyat Beyinleri Yakacak
Kocaeli'deki Camide Dünyada Bir İlk Yaşandı! Fazla Örneği Bulunmuyor Kocaeli'deki Camide Dünyada Bir İlk Yaşandı! Fazla Örneği Bulunmuyor
'Töre' Kabusu Bir Kadını Daha Hedef Aldı: Vuran Eski Eşi, Azmettiren Kendi Ailesi... 'Töre' Kabusu Bir Kadını Daha Hedef Aldı
ÇOK OKUNANLAR
Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar
Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor
10 Yıldır Komadaydı! Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti
Prof. Dr. Okan Tüysüz'den Diri Fay Uyarısı: Dört İli İşaret Etti, Aralarında İstanbul da Var! Dört İli İşaret Etti, Aralarında İstanbul da Var!
Demirören’den CNN Türk’ün Netanyahu Yayınını Eleştiren Habere Erişim Engeli O Yayın Sonrası Demirören Ailesi Mahkemeye Koştu!