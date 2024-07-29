Tehlikeli Yolculuk! Beş Kişi Bir Motosiklete Bindi
Siirt'te tehlikeli yolculuk görenleri şaşkına çevirdi. Bir motosiklete 5 kişi bindi. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Siirt’te bir motosiklete binen 5 kişi görenleri şaşkına çevirdi.
Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda iki kişilik motosiklete 5 kişinin binmesi görenleri hayrete düşürdü. O anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Bisiklete güçlükle sığan 5 kişiden birinin ön boşlukta durduğu ve motosiklet direksiyonunu tutmak zorunda kaldığı görüldü. Şahıslar, yoldan geçen sürücülerin şaşkın bakışları arasında yolculuk yapmaya devam etti.
Kaynak: İHA