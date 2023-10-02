Seyhan ve Çukurova belediyelerine operasyon: 13 kişi tutuklandı

Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde "imar usulsüzlükleri" yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 60 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Adana polisinin Seyhan ve Çukurova belediyelerinde "imar usulsüzlüğü" yapıldığı iddiası üzerine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 60 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 26'sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 34'ü ise sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne sevk edildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheliye ev hapsi verildi. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan polis, adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

NE OLMUŞTU?

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde "imar usulsüzlüğü" yapıldığı iddiası üzerine araştırma başlatmıştı. Ekipler 29 Eylül'de yaptıkları çalışmayla "çıkar amaçlı suç örgütü oluşumu içinde hareket ederek rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçlarına karıştıkları" gerekçesiyle Çukurova Belediyesi eski başkan yardımcısı, eski imar müdürü ve görevdeki imar müdürü, Seyhan Belediyesi başkan yardımcısı ve imar müdürü ile belediye personelinin de arasında olduğu 60 kişiyi gözaltına almıştı.

Ekipler, zanlıların adreslerinde bulunan 1 kilo 980 gram has altın, 1 kilogram gümüş külçe, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 100 bin lira olan ziynet eşyası, 11 bin 370 dolar, 5 bin 700 avro, 17 bin 50 lira ve bir tabancaya el koymuş, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının satışının önlenmesi amacıyla mahkemece şüphelilere ait 112 taşınmaz ve 37 araca yönelik tedbir kararı uygulanmıştı.