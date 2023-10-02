Kanser hastası Yusuf Kerim vefat etti

Tehlikeli bir kanser türü olan Ewing Sarkom hastalığıyla mücadele eden 6 yaşındaki Yusuf Kerim Sayın vefat etti. 'Örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla yargılanıp altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılan annesinin, Yusuf Kerim'e kavuşabilmesi için birçok sanatçı ve siyasetçi mücadele etmişti.

Yusuf Kerim Sayın'ın vefatını Tutuklu Hastalar Platformu duyurdu.

Doktorların iyileşmesi için yüzde 20 şans tanıdığı Yusuf Kerim, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Platformun yaptığı paylaşımda, “Kanun, 5 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandığı halde keyfi davranılıp Yusuf Kerim annesine geç kavuşturulmuştu, küçük bedeni daha fazla kanser hastalığına dayanamadı. Hepimizin başı sağ olsun” denildi.