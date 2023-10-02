Rakıya yeni zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar, Mey/Diageo grubu ürünlerine zam yapıldığını duyurdu.

Rakıya yeni zam geldi

Sigaranın ardından, Mey/Diageo grubu alkollü içki ürünlerine zam yapıldı.

Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından duyurdu. Dündar paylaşımında "Mey gurubu yeni rakıya #ZamGeldi" ifadelerini kullandı.

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