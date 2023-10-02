Rakıya yeni zam geldi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar, Mey/Diageo grubu ürünlerine zam yapıldığını duyurdu.
Sigaranın ardından, Mey/Diageo grubu alkollü içki ürünlerine zam yapıldı.
Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından duyurdu. Dündar paylaşımında "Mey gurubu yeni rakıya #ZamGeldi" ifadelerini kullandı.
Mey gurubu yeni rakıya #ZamGeldi maliyet zamı pic.twitter.com/92c3xC9CLD— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) October 2, 2023