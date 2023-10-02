Ali Yerlikaya’yı hedef alan Pelikancı gözaltına alındı

Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde dün sabah 09.30 sıralarında bombalı saldırı düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 teröristten birinin bakanlığın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde üzerindeki bombanın fünyesini çekerek kendisini patlattığını, diğer saldırganın ise polis tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Saldırı sonrası savcılık tarafından yayın yasağı kararı alınırken sosyal medyada bazı gruplar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı hedef gösterdi.

Saldırıyla ilgili paylaşımlarda bulunan Pelikan grubuna yakınlığıyla bilinen Fazıl Duygun da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Emniyet'teki kadrosu hakkında "zaafiyet" suçlamasında bulundu.

Duygun, şu ifadeleri kullandı:

"İnşaallah, Soylu gidince, onun oluşturduğu ve teröre göz açtırmayan istihbarat birimleri ve terörler mücadele ekipleri dağıtılmamıştır. Hele, yerlerine KHK ile uzaklaştırılanlar geri atanmamıştır.

Lav silahlarıyla, bombalı araçla, hem de emniyetin önüne nasıl gelebildi, bu teröristler?! Bu, korkunç bir istihbarat zaafiyetidir ve bütün sorumluluk, içişleri bakanı ve emniyetteki kadrosuna aittir."

DUYGUN'UN AVUKATINDAN "GÖZALTI" AÇIKLAMASI

Duygun'un avukatı Yavuz Pirim, X'teki hesabından paylaşımda bulunarak müvekkilinin bugün gözaltına alındığını duyurdu. Avukat Pirim, gelişmeyle ilgili şu mesajı paylaştı:

"Müvekkilim Fazıl Duygun dün attığı twitler nedeniyle gözaltına alınmıştır..Savcılıkça adliyeye sevki istenmiş olup yarın Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına sevkedilecektir.."