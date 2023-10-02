İBB'den deniz takside paylaşımlı yolculuk

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları tarafından dünyanın yaşayan ve üreten en eski tersanesi konumundaki Haliç Tersanesi’nde üretilen Deniz Taksi’lerde ‘Paylaşımlı Yolculuk’ seçeneği sunuluyor. UKOME’nin Temmuz 2023’de aldığı yönerge değişikliğiyle hayata geçen uygulama daha hesaplı ulaşım imkanı sağlıyor.

10 KİŞİYE KADAR YOLCULUK

Deniz Taksilere 7 gün 24 saat mobil uygulama üzerinden rezervasyon yapmak çok kolay. Kullanıcılar uygulama üzerinden güzergah, tarih ve saat seçimi yaptıktan sonra “Tekli” ve “Paylaşımlı” seçeneklerinden ‘’Paylaşımlı’’ yolculuğu seçiyor. Sonraki adımda daha önce paylaşıma açılan yolculukları görüntüleyebiliyor, yolculuğa dahil olabiliyor veya kendi yolculuğunu başkalarının paylaşımına açabiliyor.

Kullanıcı, yolculuğu başkalarının paylaşımına açmayı tercih ettiği takdirde yolculuğun “Garantörü” oluyor ve ödemenin tamamını gerçekleştiriyor. Yolculuk başlayana kadar ‘’Katılımcı’’ olarak eklenen her bir yolcudan toplam ücretin 10'da 1’i kesilerek yolculuğun sonunda, garantöre iade ediliyor.

Yolculuk ücretleri UKOME tarafından belirlenen Deniz Taksilerde, halihazırda 1 mil dahil açılış ücreti 210 TL, 1-4 mil arası mil başına 155 TL, 4-8 mil arası mil başına 125 TL ve 8 mil sonrasında mil başı 100 TL olan yolculuk ücretleri, paylaşımlı yolculuk sayesinde yolcular arasında bölünüyor.

İBB İştiraki Şehir Hatları’nın 2021 yılında hizmete aldığı Deniz Taksi, ‘Paylaşımlı Yolculuk’ seçeneği ile hem hızlı hem de çok hesaplı. İBB Deniz Taksi mobil uygulamasından yapılan paylaşımlı rezervasyonlarla artık 10 kişiye kadar yolculuk seçeneği sunuluyor. Yol ücreti paylaşımla düşüyor; İstanbullular güvenli, hızlı ve konforlu ulaşımın keyfine varıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları tarafından dünyanın yaşayan ve üreten en eski tersanesi konumundaki Haliç Tersanesi’nde üretilen Deniz Taksi’lerde ‘Paylaşımlı Yolculuk’ seçeneği sunuluyor. UKOME’nin Temmuz 2023’de aldığı yönerge değişikliğiyle hayata geçen uygulama daha hesaplı ulaşım imkanı sağlıyor.

10 KİŞİYE KADAR YOLCULUK

Deniz Taksilere 7 gün 24 saat mobil uygulama üzerinden rezervasyon yapmak çok kolay. Kullanıcılar uygulama üzerinden güzergah, tarih ve saat seçimi yaptıktan sonra “Tekli” ve “Paylaşımlı” seçeneklerinden ‘’Paylaşımlı’’ yolculuğu seçiyor. Sonraki adımda daha önce paylaşıma açılan yolculukları görüntüleyebiliyor, yolculuğa dahil olabiliyor veya kendi yolculuğunu başkalarının paylaşımına açabiliyor.

Kullanıcı, yolculuğu başkalarının paylaşımına açmayı tercih ettiği takdirde yolculuğun “Garantörü” oluyor ve ödemenin tamamını gerçekleştiriyor. Yolculuk başlayana kadar ‘’Katılımcı’’ olarak eklenen her bir yolcudan toplam ücretin 10'da 1’i kesilerek yolculuğun sonunda, garantöre iade ediliyor.

Yolculuk ücretleri UKOME tarafından belirlenen Deniz Taksilerde, halihazırda 1 mil dahil açılış ücreti 210 TL, 1-4 mil arası mil başına 155 TL, 4-8 mil arası mil başına 125 TL ve 8 mil sonrasında mil başı 100 TL olan yolculuk ücretleri, paylaşımlı yolculuk sayesinde yolcular arasında bölünüyor.