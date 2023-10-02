Akşener'in ziyareti öncesi Eskişehir'de iki başkan görevden alındı

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 5 Ekim'de ziyaret edeceği Eskişehir'de il başkanı istifa etti, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçe başkanları ise görevden alındı.

Akşener'in ziyareti öncesi Eskişehir'de iki başkan görevden alındı

İYİ Parti Eskişehir teşkilatında Genel Başkan Meral Akşener’in ziyareti öncesi istifa ve görevden almalar yaşandı. Partinin İl Başkanı Emine Edizgil yerel seçimlerde belediye başkanlığına adaylığını koyacağı için istifa ederken, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçe başkanları ise görevden alındı. İstifa eden İl Başkanı Edizgil'in yerine ise partinin il yönetiminde yer alan Serdar Ulucan atandı.

Gazete Duvar'dan Şenay Bilik Yıldırım'ın haberine göre, İYİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Zafer Tuna ve Tepebaşı İlçe Başkanı Nusret Kabasakal, genel merkez tarafından görevden alındı. Tepebaşı'na Görkem Yıldırım, Odunpazarı'na ise Gürol Yer atandı.

ADAYLIKLARINI AKŞENER AÇIKLAYACAK

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hastalığı nedeniyle ertelenen Eskişehir ziyaretini, 5 Ekim'de gerçekleştireceği öğrenildi. Akşener Eskişehir programında Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na İYİ Parti'nin genel seçimde milletvekili adayı olan Melih Aydın'ı, Odunpazarı Belediye Başkanlığı'na ise eski İl Başkanı Emine Edizgil'i aday gösterecek.

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