Serbest Bırakılmışlardı... Veteriner Hekimi Darbeden Saldırganlar Tutuklandı!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 3 gün önce veteriner kliniğine giden müşteri Can Sönmez ile Veteriner Hekim Ali Özen, arasında para sebebiyle çıkan tartışma hastanede bitmişti. Can Sönmez ile 2 yeğeninin saldırısına uğrayan Özen, şikayette bulunması sonrasında şüpheliler gözaltına alındı. İfadeleri sonrasında 3 şüpheli serbest bırakıldı. Dün tekrardan ifadeleri alınmak üzere emniyete çağrılan şüpheliler gözaltına alındı.,

İfadeleri alınan Can Sönmez ile T.Ş. ve A.S. isimli 2 yeğeni bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Can Sönmez ifadesinde; veteriner hekimin ilk kendisine saldırdığını, kendisini tahrik ettiğini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Kliniğe gelen saldırganlar 245 TL tutan ücrete 400 TL verdi. Veteriner Hekim Ali Özen, 200 TL'yi alarak kasada bozuk para olmadığını söyledi. Müşteri, 45 TL'yi ibana göndermeye teklif etmesi üzerine veteriner hekim kendisine dekont göstermesini, nakit fişi keseceğini söyledi.

BURNUNU KIRIP DUDAĞINI PATLATTILAR,

İlk önce dekontu göstermeyi kabul eden kabul eden ardından problem çıkaran müşteri, veteriner hekime hakaretlerde bulunarak klinikten çıktı. Bir süre sonra 2 kişi ile kliniğe geri gelen müşteri, veteriner hekimi darp ederek yerlerde sürükledi. Ali Özen'in burnu kırılıp dudağı patlarken, şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

