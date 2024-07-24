Düğün Magandaları Yine Dehşet Saçtı! Silahla Havaya Ateş Ettiler

Karaman’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Kızık köyündeki bir düğünde havaya silahla ateş edilmesi üzerine harekete geçti.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sivil jandarma ekipleri tarafından havaya silahla ateş ettikleri tespit edilen H.G.,M.B, M.A., H.D. ve İ.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatlı kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatlı av tüfeği, 6 adet tabanca şarjörü, çeşitli çap ve miktarda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında 6136 sayılı Kanun’a muhalefetten ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan adli işlem başlatıldı.