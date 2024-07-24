Düğün Magandaları Yine Dehşet Saçtı! Silahla Havaya Ateş Ettiler
Karaman’da bir düğünde 5 kişi havaya silahla ateş açtı. Şahıslar jandarma tarafından yakalanırken, silahlarına da el konuldu.
Karaman’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Kızık köyündeki bir düğünde havaya silahla ateş edilmesi üzerine harekete geçti.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Sivil jandarma ekipleri tarafından havaya silahla ateş ettikleri tespit edilen H.G.,M.B, M.A., H.D. ve İ.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatlı kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatlı av tüfeği, 6 adet tabanca şarjörü, çeşitli çap ve miktarda fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar hakkında 6136 sayılı Kanun’a muhalefetten ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan adli işlem başlatıldı.
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