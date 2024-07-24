Adalet Bakanı'ndan Devlet Bahçeli'ye Sokak Hayvanı Yanıtı: Yanlış Yapıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ''Türk milleti köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında durur'' sözlerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yanıt geldi.

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Adalet Bakanı'ndan Devlet Bahçeli'ye Sokak Hayvanı Yanıtı: Yanlış Yapıyor

Sokak hayvanlarının öldürülmesine yol açacak kanun teklifi itirazlara rağmen TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Yasaya tepki yağarken bir açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

Devlet Bahçeli, dün gerçekleştirdiği grup toplantısında 'sokak hayvanları yasası' hakkında konuştu. Bahçeli, "Türk milleti hayvanları sever, köpekleri dost kabul eder. Köpeklere karşı yapılacak her türlü yanlışın karşısında durur. MHP de bu konuda üzerine düşeni yapacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt verdi.

'BU DURUMU ÇARPITMAYA GEREK YOK'

Bakan Tunç, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sebepsiz yere hayvan öldürmek hapis cezasını gerektirir. Burada kanun teklifini okusun arkadaşlar, o teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil. Zaten bu suçtur. Dolayısıyla insan sağlığına zarar veren tehlike arzeden, hem insanlara hem de hayvanlara zarar veren hayvanlarla ilgili bir tedbir alınmasıyla alakalı bir konu bu. Dolayısıyla bunu çarpıtmaya hiç gerek yok. Bu eleştirileri yaparak bir siyasi sonuç çıkarmaya çalışanlar maalesef yanlış yapıyorlar"

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