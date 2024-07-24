Sürücü Kıl Payı Kurtuldu! Avcılar'da Elektrik Direği Aracın Üzerine Devrildi

Avcılar'da elektrik direği park halindeki aracın üzerine devrildi. Başka bir sürücü ise kazadan kıl payı kurtuldu.

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Sürücü Kıl Payı Kurtuldu! Avcılar'da Elektrik Direği Aracın Üzerine Devrildi

Avcılar'da Gümüşpala Mahallesi'nde bir sokakta bulunan elektrik direği iddiaya göre yaklaşık bir yıldır eğik halde duruyordu. Direk dün saat 10.20 sıralarında Ramazan Yamaner'e ait park halindeki 34 ZR 2167 plakalı minibüsün üzerine devrildi. Elektrik direği düştüğü sırada yoldan geçen başka bir cip ise birkaç saniyeyle kıl payı kurtuldu.

Bir süre şaşkınlık yaşayan cip sürücüsü daha sonra geri çıkarak uzaklaştı. Aynı mahallede market işleten Ramazan Yamaner çevredekilerin haber vermesi üzerine aracının üzerine direk düştüğünü öğrenerek olay yerine geldi. İtfaiye, polis ve elektrik kurumu ekiplerine haber verildi. İtfaiye aracın çevresinde güvenlik şeridi oluştururken, elektrik kurumu görevlileri sokaktaki akımı keserek, direğin değiştirilmesi için çalışma başlattı.

DEFALARCA BAŞVURU YAPILDI

Aracı hafif hasar gören Ramazan Yamaner, "Arkadaşlar bu direğin eğik olduğuna dair şikayetlerde bulunup, birisinin üstüne düşecek diye uyarmışlar. Çok şükür kimsenin üzerine düşmemiş. Aracımızda önemli ancak bir şekilde yaptırılır. Çoluk çocuk birilerinin üstüne de düşebilirdi. Çok şükür can kaybı olmadı" dedi.

Aynı sokakta oturan Mehmet Cantürk ise çeşitli kurumlara gönderdiği eğik direk fotoğrafını göstererek, "Bir senedir her yere başvurdum. Birisinin üstüne düşecek diye korkuyordum. Bu sokaktan elektrik belediye ve diğer kurumların araçları, görevlileri de geçiyor. Defalarca başvurdum. Kimse umursamıyor bunun gibi çok sayıda direk var" diye konuştu.

Öte yandan direğin devrilmesi ve sonrasında yaşananlar sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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