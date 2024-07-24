Şanlıurfa'da İnşaatta Göçük! İşçiler Yaralandı

Şanlıurfa'da bir inşaatta göçük meydana geldi. 2 işçi yaralanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da İnşaatta Göçük! İşçiler Yaralandı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde ihmal kazaya neden oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İddiaya göre Oto Galericiler Sitesi yanındaki bir inşaatta işçiler çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle bölgeye AFAD, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma neticesinde göçük yaşanan bölgeden çıkartılan 2 işçi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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