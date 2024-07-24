10 yıldır Aranan Firari Cinayet Zanlısı Yakalandı

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 10 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı.

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10 yıldır Aranan Firari Cinayet Zanlısı Yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk sahasında aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda 2014'te Karayazı ilçesinde 2 kişinin tasarlanarak öldürüldüğü olayla ilgili aranan C.Y'nin Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Firari zanlı C.Y. ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.​​​​​​​

Kaynak: AA

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