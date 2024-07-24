Ankara'da 6 Sokak Köpeği Boş Arazide Ölü Bulundu: 'Yıldırım Düştü' İddiası

Ankara'da 6 sokak köpeği boş arazide ölü bulundu. Bedenlerinde yanık izleri bulunan köpeklerin, bölgeye düşen yıldırım nedeniyle ölmüş olabileceği belirtildi. Köpekler, kesin ölüm nedenlerinin araştırılması için laboratuvara götürüldü.

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Ankara'da 6 Sokak Köpeği Boş Arazide Ölü Bulundu: 'Yıldırım Düştü' İddiası

Ankara'nın Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi 2942'nci Cadde kenarındaki boş arazide sabah saatlerinde 6 sahipsiz köpek ölü bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile belediye görevlileri sevk edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ DEĞİL

Görevliler tarafından kaldırılan, vücutlarında yanık izleri bulunan sahipsiz 6 köpeğin, dün akşam bölgeye düşen yıldırım nedeniyle öldüğü belirtildi. Köpekler, kesin ölüm nedenlerinin araştırılması için laboratuvara götürüldü.

Hayvansever Mine Haktanır, yaklaşık 10 yıldır gönüllü olarak bölgedeki hayvanları beslediğini belirterek, "Zehirlenme olduğunu düşünmüyoruz. Belediyenin görevlileri de zehirlenme vakalarını çok yakından bildikleri için zehirlenme olduğunu onlar da düşünmüyor. Bir yanık vakası olduğu düşünülüyor. Dün akşamki yağmurda yıldırım düşmüş olabilir. Köpeklerden bir tanesinin dişleri tele takılı olarak bulunmuş. O çarpılırken belki diğerleri de ona can havliyle dokundukları için ölmüş olabilirler. Bütün bunların net bilgisini 'İlçe Tarım'ın bize vereceği bilgilerle öğreneceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Ankara Sokak köpekleri
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