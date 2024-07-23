IBAN ile Ödemede Dekont İsteyen Veteriner Hekime Darp! Saldırganlar Serbest Bırakıldı

Kocaeli'de IBAN ile ödemede dekont isteyen veteriner hekim saldırıya uğradı. Veteriner Hekim Ali Özen'i darp eden 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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IBAN ile Ödemede Dekont İsteyen Veteriner Hekime Darp! Saldırganlar Serbest Bırakıldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan veteriner kliniğine gelen bir vatandaş, 245 TL tutan ücrete 400 TL verdi. Veteriner Hekim Ali Özen, 200 TL'yi alarak kasada bozuk para olmadığını söyledi. Müşteri, 45 TL'yi ibana göndermeye teklif etmesi üzerine veteriner hekim kendisine dekont göstermesini, nakit fişi keseceğini söyledi.

BURNUNU KIRIP DUDAĞINI PATLATTILAR

İlk önce dekontu göstermeyi kabul eden kabul eden ardından problem çıkaran müşteri, veteriner hekime hakaretlerde bulunarak klinikten çıktı. Bir süre sonra 2 kişi ile kliniğe geri gelen müşteri, veteriner hekimi darp ederek yerlerde sürükledi. Ali Özen'in burnu kırılıp dudağı patlarken, darp anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ali Özen'in şikayetinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri darp olayına karışan C.S. , T.Ş. , A.S isimli üç kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Kocaeli Veteriner Saldırı
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