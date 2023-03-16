Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi

Şanlıurfa ve Adıyaman dün sağanak yağışların etkisiyle sele teslim oldu. Yaşanan felakette Şanlıurfa'da 13, Adıyaman'da 2 kişi hayatını kaybetti; Şanlıurfa'da 2, Adıyaman'da da 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'da eğitime bugün de ara verildi.

Şanlıurfa'da Abide Kavşağı'nda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı sayısı 15'e yükselirken, 4 kişi aranıyor.

Selden etkilenen Şanlıurfa’da sokaklarda temizlik çalışması sürüyor. Jandarma ekipleri taşan Karakoyun deresi bölgesinde TOMA, kürek ve paspaslarla bölgedeki çamurun temizlenmesine yönelik çalışmalara destek verdi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran da ekiplerin çalışmalarını koordine etti.