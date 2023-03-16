Deprem için 14 Mart'ı işaret etmişti: Kehaneti tutmayan Cübbeli, kendini böyle savundu

Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 16 Şubat günü verdiği vaazda 14 Mart'ı 15 Mart'a bağlayan gece için uyarmış ve "Ne olur ne biter? İstanbul özelinde olmayabilir. Taşrada olabilir. Bir musibet olabilir. Allah afetten, savaştan, beladan, olaylardan bizi korusun" demişti.

PANİĞE NEDEN OLDU

Cübbeli Ahmet Hoca'nın yaptığı bu açıklaması birçok ilimizde paniğe neden oldu. Hatta deprem fırtınasındaki Kayserililer paniğe kapılarak, parklara kurdukları çadırlarda yaşamaya başladı.

YENİ AÇIKLAMA: BİR ŞEY DEMEDİK Kİ

Kehaneti tutmayınca gözlerin çevrildiği Cübbeli'den yeni bir açıklama geldi. Video yayınlayarak Kayserililere seslenen Cübbeli Ahmet Hoca, "14 Mart'tan korkmasalardı pek de izlemezlerdi. Bir korktular ki bütün bir Kayseri'de evde yatan yok. Ne dedik? Bir şey demedik ki. Kayseri rahat uyu. Fitne yok, bir şey yok. Kayseri'ye selamlar olsun" dedi.

CÜBBELİ NE DEMİŞTİ?

Cübbeli Ahmet Hoca, geçtiğimiz günlerde yaptığı deprem açıklamasında, şu ifadelere yer vermişti: "Bir arkadaş derneğe rüyasını atmış, dernekten de bana yazılı şekilde rüyayı gönderdiler. Rüya bizi bağlamaz ama ben rüyada demişim ki '14.3 buna dikkat et.' O da '3'üncü ayın 14'üne dikkat et' diye anlamış. Yazı bende, telefonuma atmışlar. Halbuki ben bunu size diyecektim. Ancak arkadaşın bu rüyayı görmesinden dolayı öne çektim. 3'üncü ay mart oluyor, 14'ü de Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece oluyor. Bunun özelliği Rumi takvime göre ilk çarşamba olmasıdır. Biz bunu 1 hafta önce arkadaşlarla takvime bakıp tespit etmiştik."