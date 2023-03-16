Bakan Koca'dan sel açıklaması: Allah benzer olaylardan korusun
Sağlık Bakanı Koca, sel felaketinden Urfdı.'da 60, Adıyaman'da 8 kişinin etkilendiğini, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkla
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin ardından sel felaketinin vurduğu Urfa ve Adıyaman'a ilişkin açıklama yaptı.
Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Urfa merkezde 12, Adıyaman'da 2 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı: "Yoğun yağış sebebiyle meydana gelen SEL OLAYLARINDA Şanlıurfa merkezde 12, Adıyaman’da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. Bir kez daha büyük üzüntü içindeyiz. Olaydan, Şanlıurfa’da 60, Adıyaman’da 8 kişi etkilenmiştir. Genel sağlık durumları iyidir. Adıyaman’da 2, Şanlıurfa’da 3 kişinin kayıp olduğu öğrenilmiştir. Olay yerine Şanlıurfa’da 93 Ambulans ve 3 UMKE Timi, Adıyaman’da 5 Ambulans ve 3 UMKE Timi görevlendirmesi yapılmıştır. Gereken sağlık hizmetleri muntazam şekilde verilmektedir. Şanlıurfa’da meydana gelen selde, Eğitim ve Araştırma Hastanemizin -1. katı olaydan etkilenmiş, tedavisi bu katta yapılan hastaların nakli görevlendirilen ambulanslar ile sağlanmıştır. Bilhassa, depremin sonuçlarına karşı büyük mücadele verdiğimiz bugünlerde, Allah benzer olaylardan korusun."