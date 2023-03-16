Bakan Koca'dan sel açıklaması: Allah benzer olaylardan korusun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin ardından sel felaketinin vurduğu Urfa ve Adıyaman'a ilişkin açıklama yaptı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Urfa merkezde 12, Adıyaman'da 2 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı: "Yoğun yağış sebebiyle meydana gelen SEL OLAYLARINDA Şanlıurfa merkezde 12, Adıyaman’da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. Bir kez daha büyük üzüntü içindeyiz. Olaydan, Şanlıurfa’da 60, Adıyaman’da 8 kişi etkilenmiştir. Genel sağlık durumları iyidir. Adıyaman’da 2, Şanlıurfa’da 3 kişinin kayıp olduğu öğrenilmiştir. Olay yerine Şanlıurfa’da 93 Ambulans ve 3 UMKE Timi, Adıyaman’da 5 Ambulans ve 3 UMKE Timi görevlendirmesi yapılmıştır. Gereken sağlık hizmetleri muntazam şekilde verilmektedir. Şanlıurfa’da meydana gelen selde, Eğitim ve Araştırma Hastanemizin -1. katı olaydan etkilenmiş, tedavisi bu katta yapılan hastaların nakli görevlendirilen ambulanslar ile sağlanmıştır. Bilhassa, depremin sonuçlarına karşı büyük mücadele verdiğimiz bugünlerde, Allah benzer olaylardan korusun."