Bakan Kirişci: Bir yılık yağışın toprakla buluşması işleri güçleştirdi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremin ardından selin vurduğu Urfa'daki son durumu anlattı.

Bakan Kirişci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Şanlıurfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yapılan toplantı sonrasında açıklama yaptı.

12'si Urfa'da, 2'si Adıyaman'da olmak üzere hayatını kaybeden 14 vatandaşa rahmet dileyen Kirişci, küresel ısınma ve iklim değişikliği etkilerinin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hissedildiğini söyledi.

"Şanlıurfa'nın uzun yıllar yağış ortalaması 460 kilogram, mart ayı ortalaması 63 kilogramdır ama bunun tam iki katı bir yağış, 2 günde Şanlıurfa'mızın topraklarıyla buluşmuş durumda. Bu, şu anlama gelmektedir, şayet böyle bir yağış 4 kez tekrar edecek olursa, Şanlıurfa'mızın yıllık ortalama yağışı da bu şekilde karşılanmış olacaktır" diyen Bakan Kirişci özetle şunları söyledi:

- Bir yıllık döneme yayılması gereken yağışın, kısa aralıklarla yoğun şekilde toprakla buluşması işleri güçleştirdi. Bu olağanüstü bir durum.

- Bu coğrafyada yetiştirilenler, gıda arz güvenliğimiz açısından da büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı buradaki çalışmaların süratle tamamlanması ve tarımsal üretimimize en az hasar verecek şekilde nihayete erdirilmesi, hepimizin arzusudur. Şu anda taşkın ve sel hadisesi devam ettiği için arkadaşlarımızın sahadaki çalışmalarının kesin neticesinden burada söz etmek çok doğru olmaz ama ilerleyen günlerde bunların kesinleşmiş hallerini inşallah kamuoyumuzla paylaşmış olacağız.

- Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü en çok etkilenen ilçeler.

- Yağmurun akşama kadar yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor diye daha önceden bildirimde bulunulmuştu ama bunun inşallah bugün yavaşlayarak geceleyin sona ereceği noktasında bir bilgimiz var. Vatandaşlarımızın, yetkililerin uyarılarına riayet etmelerinde büyük yarar var.