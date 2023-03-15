Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu'nun Urfa'da dinlediği vatandaş: Siz geleceksiniz diye Soylu az önce gelip talimat verdi; buraya kamyonları yığdı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu; Şanlıurfa’da sel bölgesini ziyaret etti. Bir vatandaş, “Bu ekipler 1 saat önce buraya geldi. Sabahtan beri ben buradayım. Hiçbir ekip yoktu" dedi.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu; Şanlıurfa’da sel bölgesini ziyaret etti. Üç lider Şanlıurfa’da incelemelerde bulunarak sel felaketine ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Liderlere; CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık eşlik etti. 

Bir vatandaş, “Bu ekipler 1 saat önce buraya geldi. Sabahtan beri ben buradayım. Hiçbir ekip yoktu. Sırf siz geleceksiniz diye Süleyman Soylu az önce gelip, talimat verdi, buraya kamyonları yığdı, çekip gitti. Sabahtan beri burada kimse yok. Bizim bütün umudumuz sizsiniz, sizlersiniz. Urfa’yı yalnız bırakmayın. 20 yıldır perişanız” dedi. 

Şanlıurfalı bir vatandaş, liderlere şunları söyledi:

"URFAYI YALNIZ BIRAKMAYIN 20 YILDIR PERİŞANIZ"

“Çocuklarım üstüne yemin ederim ki bu ekipler 1 saat önce buraya geldi. Sabahtan beri ben buradayım. Hiçbir ekip yoktu. Sırf siz geleceksiniz diye Süleyman Soylu az önce gelip talimat verdi, buraya kamyonları yığdı, çekip gitti. Sabahtan beri burada kimse yok. Bizim bütün umudumuz sizsiniz, sizlersiniz. Urfa’yı yalnız bırakmayın. 20 yıldır perişanız. Ahmet Bahçıvan dönemi hariç kimse Urfa’nın altyapısına el atmadı.  Senin hak, hukuk ve adalet yürüyüşünü takdir ettik. Urfa halkı inandı. Kenar mahalleler komple sizi destekliyor.”

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