Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 'İki ismi görevden alacağız'

Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programında konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MERKEZ BANKASI VE TÜİK BAŞKANLARINI GÖREVDEN ALACAĞIZ"

Babacan, "Merkez Bankası şu anda Sayın Erdoğan'ın kullandığı bir kasa. Biz ne yapacağız? İlk önce Merkez Bankası Başkanı ve TÜİK Başkanını değiştireceğiz. Merkez Bankası Başkanı adayları önce Plan Bütçe Komisyonu'nda kendilerini anlatacak. Soru cevap seansı başlayacak. Milletvekilleri ve basın soracak. Önce toplumun terazisine çıkacak." ifadelerini kullandı.

"HERKES BEN BU ÜLKENİN VATANDAŞIYIM DİYECEK"

"Türklüğü Anayasa'dan çıkaracak mısınız?" sorusuna da yanıt veren Babacan, "Ortak Politika Metni'nde böyle bir şey yok ama DEVA Partisi'nin hazırlığında vatandaşlık tanımının yenilenmesiyle ilgili hazırlık var. Vatandaşlığı daha kapsayıcı, kucaklayıcı vatandaşlık tanımı hale getiriyoruz. Türk ve Türklük kelimesi anayasanın birçok yerinde geçiyor ama bunların hiçbirisine dokunmuyoruz ama vatandaşlık tanımını bütün vatandaşları kuşatacak şekilde yeniliyoruz. Vatandaşımız Türk-Kürt-Laz-Roman-Boşnak da olsa kim olursa olsun ben bu ülkenin vatandaşıyım diyecek" dedi.

"HDP DESTEK VERİRSE MUTLU OLURUZ"

HDP konusunda da konuşan Babacan, "Millet İttifakı, 6 partiden oluşuyor. HDP, ayrı bir ittifak içerisinde şu anda dolayısıyla teknik olarak burada olması mümkün değil. HDP ve başka partiler Sayın Kılıçdaroğlu'na destek verirlerse biz çok mutlu oluruz, bu iyi bir şeydir." dedi.