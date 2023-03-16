Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 'İki ismi görevden alacağız'

Millet İttifakı ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tv100 ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk oldu. İktidara geldiklerinde yapacakları adımları anlatan Babacan, iki isimle ilgili de kritik açıklamalar yaptı.

Son Güncelleme:
Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 'İki ismi görevden alacağız'

Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programında konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MERKEZ BANKASI VE TÜİK BAŞKANLARINI GÖREVDEN ALACAĞIZ"

Babacan, "Merkez Bankası şu anda Sayın Erdoğan'ın kullandığı bir kasa. Biz ne yapacağız? İlk önce Merkez Bankası Başkanı ve TÜİK Başkanını değiştireceğiz. Merkez Bankası Başkanı adayları önce Plan Bütçe Komisyonu'nda kendilerini anlatacak. Soru cevap seansı başlayacak. Milletvekilleri ve basın soracak. Önce toplumun terazisine çıkacak." ifadelerini kullandı.

"HERKES BEN BU ÜLKENİN VATANDAŞIYIM DİYECEK"

"Türklüğü Anayasa'dan çıkaracak mısınız?" sorusuna da yanıt veren Babacan, "Ortak Politika Metni'nde böyle bir şey yok ama DEVA Partisi'nin hazırlığında vatandaşlık tanımının yenilenmesiyle ilgili hazırlık var. Vatandaşlığı daha kapsayıcı, kucaklayıcı vatandaşlık tanımı hale getiriyoruz. Türk ve Türklük kelimesi anayasanın birçok yerinde geçiyor ama bunların hiçbirisine dokunmuyoruz ama vatandaşlık tanımını bütün vatandaşları kuşatacak şekilde yeniliyoruz. Vatandaşımız Türk-Kürt-Laz-Roman-Boşnak da olsa kim olursa olsun ben bu ülkenin vatandaşıyım diyecek" dedi.

"HDP DESTEK VERİRSE MUTLU OLURUZ"

HDP konusunda da konuşan Babacan, "Millet İttifakı, 6 partiden oluşuyor. HDP, ayrı bir ittifak içerisinde şu anda dolayısıyla teknik olarak burada olması mümkün değil. HDP ve başka partiler Sayın Kılıçdaroğlu'na destek verirlerse biz çok mutlu oluruz, bu iyi bir şeydir." dedi.

Etiketler
Ali Babacan altılı masa DEVA Partisi Merkez Bankası 2023 seçim
Son Güncelleme:
Uykucu 3 burç.. Sürekli uyuklarlar ve sürekli yorgun olurlar Uykucu 3 burç.. Sürekli uyuklarlar ve sürekli yorgun olurlar
Diş taşını ortadan kaldırıyor. Bir tutamı tüm tartarları temizliyor. Diş taşını ortadan kaldırıyor. Bir tutamı tüm tartarları temizliyor.
Bakan Koca'dan sel açıklaması: Allah benzer olaylardan korusun Bakan Koca'dan sel açıklaması: Allah benzer olaylardan korusun
Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu'nun Urfa'da dinlediği vatandaş: Siz geleceksiniz diye Soylu az önce gelip talimat verdi; buraya kamyonları yığdı "Siz geleceksiniz diye Soylu az önce gelip talimat verdi; buraya kamyonları yığdı"
Metin Akpınar: AFAD politik bir kurum, gereği kadar gelişemedi Metin Akpınar: AFAD politik bir kurum, gereği kadar gelişemedi
Bakan Kirişci: Bir yılık yağışın toprakla buluşması işleri güçleştirdi Bakan Kirişci: Bir yılık yağışın toprakla buluşması işleri güçleştirdi
ÇOK OKUNANLAR
Son ankette ortaya çıktı: İşte Muharrem İnce'nin memleketinde sandıktan çıkacak sonuç! Son ankette ortaya çıktı: İşte Muharrem İnce'nin memleketinde sandıktan çıkacak sonuç!
AKP'li isim Erdoğan'ın masasındaki son anketi açıkladı: Sosyal medyada gündem oldu AKP'li isim Erdoğan'ın masasındaki son anketi açıkladı: Sosyal medyada gündem oldu
Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 'İki ismi görevden alacağız' Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı!
FOX'un ekran yüzünü kapmıştı! 2 yeni transfer iddiası FOX'un ekran yüzünü kapmıştı! 2 yeni transfer iddiası
Ahmet Hakan, kendisine AKP'li muamelesi yapılmasına sinirlendi: 'Ne aşağılık insanlarsınız siz ya' Ahmet Hakan, kendisine AKP'li muamelesi yapılmasına sinirlendi: 'Ne aşağılık insanlarsınız siz ya'