Şehit Uzman Çavuş Ümit Özüm’ün Kahreden Hikayesi… 7 Yıllık Acısı Meğer Hiç Eskimemiş

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6 Temmuz 2025 tarihinde Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, şehit arkadaşlarının naaşını aramak için bir mağaraya giren ve metan gazından etkilenerek hayatını kaybeden şehit İstihkam Uzman Çavuş Ümit Üzüm’ün hikayesi herkesi ağlattı.

Şehit Üzüm'ün hayatını kaybettiği haberi Sivas’taki eşi Nazan Üzüm ve çocuklarına ulaştırılırken, şehidin anne ve babasının vefat ettiği öğrenildi.

7 YAKININI BİRDEN KAYBETMİŞ

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, şehit Ümit Özüm, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 25 Mart 2018'de meydana gelen kazada 7 yakınını birden kaybetti.

Adnan Özdemir'in kullandığı otomobille sıkıştırdığı Mehmet Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, karşı şeride geçince 41 BD 308 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Üzüm (36) eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6) ve Hamza (8) ile kardeşleri Mustafa (29) ve Soner (27) ve Kader Üzüm (20) hayatını kaybetti.

MİNİK YEĞENLERİ DE ÖLMÜŞ

Kazada ölen Mehmet, Mustafa, Soner ve Kader Üzüm kardeşlerin, şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün yeğenleri olduğu belirtildi. Üzüm'ün, kazada ölen yeğenleri ile birlikte paylaştığı sosyal medya fotoğrafları da ortaya çıktı.

'KADERSİZ GELDİ ÖYLE DE GİTTİ'

Öte yandan şehidin bir arkadaşının yaptığı paylaşımda acı hikayeyi yeniden gün yüzüne çıkardı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: Ahh Ümit kaç sene beraber markette çalıştık, nişanlıydı o zaman. Anne ve babası yoktu, abisi ve yengesini anne, babası bilmişti onlar onu büyütmüştü. 7-8 yıl önce kardeşlerim dediği yeğenlerini neredeyse tüm ailesini trafik kazasında kaybetmişti. Kadersiz geldi öyle de gitti. O da şimdi kendi çocuklarını yetim bıraktı mekanın cennet olsun arkadaşım.

Kaynak: Yeni Şafak