Kafes Operasyonu: Ankara’da 30 Kişilik Vurgun Ağı Çökertildi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbet Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, “Kafes Operasyonu” adı verilen geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, tanışma uygulamaları üzerinden erkeklerle irtibat kurarak onları önceden belirlenmiş bir restorana yönlendirdikleri tespit edildi.

TEHDİT, DARP...

Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin mağdurları özel olarak seçtiği ve kadın profilleri kullanarak buluşma bahanesiyle söz konusu mekana davet ettikleri belirlendi. Mağdurlar, yüksek tutarlı adisyonlar ile karşı karşıya bırakılıyor, ödemeyi reddettiklerinde ise tehdit ve fiziksel şiddet ile karşılaşıyorlardı. Para tahsilatı ise bazen nakit, bazen POS cihazları üzerinden, bazen de doğrudan banka transferi yoluyla yapılıyordu.

ROLLER ÖNCEDEN BELİRLENİYORDU

Sistemli şekilde işleyen bu dolandırıcılık ağı içerisinde rollerin önceden belirlendiği ortaya çıktı. “Yazıcı” olarak adlandırılan kişiler internet üzerinden mağdurlarla iletişime geçerken, “serçekuş” kod adı verilen kadınlar ise mağdurları mekana yönlendirdi. Restoran içinde garson, güvenlik ve işletmeci gibi görünen diğer şüpheliler ise mağdura yüksek hesaplar çıkartarak parayı tahsil ediyordu. Tahsilat sonrasında mağdurun sosyal medyada engellendiği öğrenildi.

30 FARKLI OLAY YAŞANDI

Operasyon kapsamında polis ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda toplam 30 farklı olayın yaşandığı tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olaylara karışan 25 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlar sırasında 5 milyon lira nakit para ile birlikte 4 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Polis raporlarına göre bu şebeke, organize biçimde mağdurları tuzağa düşürmekte ve tehdit, darp, korkutma gibi yollarla yüklü miktarda para tahsil etmekteydi. Paraların, şebeke üyeleri arasında paylaştırıldığı ve her olayın planlı biçimde yürütüldüğü ifade edildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

Kaynak: İHA