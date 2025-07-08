FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı Yapılanmasına Operasyon: 25 Gözaltı Kararı

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Dışişleri Bakanlığı’ndaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 4’ünün halen aktif görevde olduğu bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada; FETÖ’nün gizli haberleşme ağı ByLock'u kullandığı tespit edilen, ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde arandığı belirlenen ve haklarında örgüt üyeliğine dair tanık beyanları bulunan isimler mercek altına alındı.

25 GÖZALTI KARARI

Bu çerçevede, Dışişleri teşkilatında görev yaparken FETÖ bağlantısı nedeniyle meslekten ihraç edilen 19 kişi ile hâlâ görevde olan 4 kişi ve farklı kamu kurumlarında çalışan 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlar, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiriliyor.

Kaynak: AA