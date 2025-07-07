Niğde'de Zehir Tacirlerine Operasyon: 2 Kişi Tutuklandı

Niğde'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

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Niğde'de Zehir Tacirlerine Operasyon: 2 Kişi Tutuklandı
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Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 269,08 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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