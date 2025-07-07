Kocaeli'de Ekilmişti! Hasadı Başladı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" (TABİP) kapsamında il genelinde ekilen kekik bitkisinin hasadına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çiftçilerin gelir düzeyini artırmayı, tarımsal kalkınmayı desteklemeyi ve kırsaldan kente göçü önlemeyi amaçlayan projede bugüne kadar yaklaşık 5 milyon tıbbi ve aromatik bitki toprakla buluşturuldu.

İKİNCİ HASAT

Bu sezonun ilk hasadı İzmit Şarışeyh Mahallesi’ndeki 20 dekarlık alanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı’nın katılımıyla yapıldı. Yaklaşık 3 bin 620 kilogram kekik toplandı.

İkinci hasat ise Kocaeli Üniversitesi Kartepe Arslanbey Yerleşkesi’ndeki 5 dekarlık Aromatik Bitki AR-GE ve Üretim Sahası’nda gerçekleştirildi ve 1020 kilogram ürün elde edildi.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi işbirliğiyle kurulan Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisi’nde ise ürünler yüksek teknolojiyle işlenerek uluslararası standartlarda antioksidanlar üretiliyor.

Kaynak: AA