Burdur’da Renkli Şenlik! Herkes Akın Etti

Burdur'da düzenlenen 25. Cura, Domates ve Yayla Şenliği’ne ilişkin konuşan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan "Bir yöre, bir coğrafya insanıyla güzeldir, insanıyla anlamlıdır. Biz bugün bu topraklarda hep birlikte yaşamanın mutluluğunu, keyfini, ferahını ve refahını hissediyoruz" dedi.

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Burdur’da Renkli Şenlik! Herkes Akın Etti
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Burdur'un Çavdır ilçesinde 25. Cura, Domates ve Yayla Şenliği yapıldı. Kozağaç Köyü Yaylası Çukuryurt mevkisinde düzenlenen şenliğe, sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başlayan vatandaşlar şenlik alanında kurulan stantları gezdi.

Şenlikte, yöreye özgü türküler çalınıp oyunlar oynandı. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, etkinlikte yaptığı konuşmada, şenliğin sadece bir eğlence değil, aynı zamanda kültürel aktarım açısından büyük bir misyon taşıdığını söyledi.

Kozağaç'ta düzenlenen Cura, Domates ve Yayla Şenliği'nin sadece bölgenin değil Türkiye'nin kültürel mirası olduğuna dikkati çeken Baydar, bu mirası gelecek kuşaklara aktarmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

'CENNETTEN BİR KÖŞEDEYİZ'

Çok güzel bir birlikteliğe, doğanın güzellikleri içinde şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Vali Bilgihan Baydar, "Hepimiz bu toprakların evladıyız. Suyun ışıltısı, şırıltısı içerisinde, doğanın içinde hakikaten cennetten bir köşe içindeyiz şu anda. Bu şehrin güzelliklerini anlatmaya dilimiz yetmiyor. En önemlisi de insani güzellikler ve değerlerimiz. Nereye yönelsek, hakikaten vatandaşımızın o güzel ferasetiyle, sıcaklığıyla karşılaşıyoruz. Bir yöre, bir coğrafya insanıyla güzeldir, insanıyla anlamlıdır. Biz bugün bu topraklarda hep birlikte yaşamanın mutluluğunu, keyfini ve refahını hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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