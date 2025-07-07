Kahramanmaraş'ta 40 Firari Tutuklandı

Kahramanmaraş polisinin son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan şahıslardan 40'ı tutuklandı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta 40 Firari Tutuklandı
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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde bir çok çalışma gerçekleştirdi. Polisin çalışmasında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 65, uyuşturucu ticareti yapan 5 ve hırsızlık olaylarına karışan 16 şahıs yakalandı. Yakalanan 86 şahıs adli makamlara sevk edilirken 40'ı tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda 274,14 gram metamfetamin, 129,48 gram bonzai, 60,96 gram bonzai hammaddesi, 6,59 gram eroin, 45 bin 511 adet sentetik ecza, 50 adet sentetik hap ile 9 kök Hint keneviri, 2 bin 700 paket içi doldurulmuş makaron, 7 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Trafik güvenliğini tehdit eden ve çevreyi rahatsız eden sürücülere yönelik denetimlerde ise yüksek sesle müzik dinlemekten 81 , abartı egzoz kullanımından 26 ve belgesiz araç kullanmaktan ise 247 sürücüye işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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