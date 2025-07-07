Malatya’da Devrilen Tankerin Sürücü Yaralandı

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Malatya’nın Yazıhan ilçesinde Sivas yolu üzerinde seyir halindeki bir tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, saat 13.00 sıralarında Yazıhan ilçesi Sivas yolu üzerinde A.T. yönetimindeki 01 APS 253 plakalı tanker, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yan yattı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Meydana gelen kazada sürücü A.T. yaralanırken, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Sivas yolu bir süre trafiğe kapatılırken, çekici tankerin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA