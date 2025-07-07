Malatya’da Devrilen Tankerin Sürücü Yaralandı

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde Sivas yolu üzerinde seyir halindeki bir tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Malatya’da Devrilen Tankerin Sürücü Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde Sivas yolu üzerinde seyir halindeki bir tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, saat 13.00 sıralarında Yazıhan ilçesi Sivas yolu üzerinde A.T. yönetimindeki 01 APS 253 plakalı tanker, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yan yattı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Meydana gelen kazada sürücü A.T. yaralanırken, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Sivas yolu bir süre trafiğe kapatılırken, çekici tankerin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

Kocaeli'de Ekilmişti! Hasadı Başladı Kocaeli'de Ekilmişti! Hasadı Başladı
Bugün Önemsiz Ayrıntılara Takılmamanız Gereken 3 İşaret Bugün Önemsiz Ayrıntılara Takılmamanız Gereken 3 İşaret
Bu Kuş Timsah Avlıyor, Gagasından Makinalı Tüfek Sesi Çıkarıyor, Dışkısıyla Serinliyor! Görenler Hayrete Düşüyor Bu Kuş Timsah Avlıyor, Gagasından Makinalı Tüfek Sesi Çıkarıyor, Dışkısıyla Serinliyor!
Kahramanmaraş'ta 40 Firari Tutuklandı Kahramanmaraş'ta 40 Firari Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Gezi Davası’nda 6 Aydır Tutukluydu! Ayşe Barım Davasında Karar Çıktı Ayşe Barım Davasında Karar Çıktı
MSB Kahreden Haberi Duyurdu: Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesinde Şehit Sayısı 12'ye Yükseldi, 4 Şehidin Daha Kimliği Belli Oldu 'Metan' Faciasında Şehit Sayısı 12'ye Yükseldi
İBB Soruşturmalarını Yürüten İsim Görevden Alındı İBB Soruşturmalarını Yürüten İsim Görevden Alındı
Emniyet'te Olay Atamalar! Bir Yanda Müge Anlı'nın Eşi, Bir Yanda Türkiye'nin Tanıdığı Hanifi Zengin... Emniyet'te Olay Atamalar! Bir Yanda Müge Anlı'nın Eşi, Bir Yanda Türkiye'nin Tanıdığı Hanifi Zengin
CHP'den Operasyonlar Sonrası Flaş Karar: Hepsi Ankara'ya Çağrıldı CHP'den Operasyonlar Sonrası Flaş Karar