Seçil Erzan'ın evinden çıkan yeni liste: Fatih Terim'in şoförü de var!

Bankacı Seçil Erzan'ın gözaltına alındığında evinde yapılan aramalarda ele geçirilen listede hem Fatih Terim'in hem de Terim'in şoförü yer aldı.

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Seçil Erzan'ın evinden çıkan yeni liste: Fatih Terim'in şoförü de var!

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi ünlü futbolcularla birlikte iş insanlarının da olduğu onlarca kişinin milyonlarca dolar dolandırıldığı Fatih Terim Fonu davasında flaş bir detay ortaya çıktı. Dolandırıcı Seçil Erzan'ın Nisan 2023'te evine yapılan baskında ele geçirilen listedeki isimler açıklandı. Listede Fatih Terim ve şoförü de yar aldı.

Daha önce bankacı Seçil Erzan'ın kimlerden ne kadar para aldığına yönelik iki liste ortaya çıkmıştı. Biri 29 biri de 21 kişilik olan liste ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Erzan'ın Çorlu'daki evinde biri dolar diğeri Türk lirası olarak yazılmış bir liste ele geçirildi. Listenin içeriği; isim, alınan, ödenen, borç, fazla ödenen, fark, para birimi ve not olarak hazırlandığı görüldü.

Seçil Erzan'ın evinden çıkan yeni liste: Fatih Terim'in şoförü de var! - Resim : 2

TARTIŞILAN İSİM VE ŞOFÖRÜ LİSTEDE

Hazırlanan dolar listesi, 47 kalem olarak sıralanıyor. Listede ünlü teknik direktör Fatih Terim’in ismi de yer alıyor. Fatih Terim’den 700 bin dolar alındığı, 1 milyon 500 bin dolar ödendiği yazılıyor. 800 bin dolar fazla ödenen listenin not bölümüne "Ödenen miktar yazılanın çok" ibaresi düşülmüş. TL listesindeki isimler arasında Fatih Terim’in şoförü Umut Algöze de yer alıyor. Listeye göre Algöze 100 bin lira ödemiş, 150 bin olarak parasını almış gözüküyor.

Seçil Erzan'ın evinden çıkan yeni liste: Fatih Terim'in şoförü de var! - Resim : 3

ARADAKİ FARK 10.5 MİLYON DOLAR

Arda Turan, Muslera, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Emre Çolak gibi ünlü isimlerin de yer aldığı dolar listesine göre Seçil Erzan toplamda 55 milyon 633 bin 222 dolar para topladı. Bunlardan 45 milyon 59 bin 333 dolar parayı iade etti. Toplam 24 milyon 866 bin lira borç kaldı. 14 milyon 292 bin 222 dolar fazla para ödedi. Aradaki fark ise 10 milyon 573 bin 888 liraydı.

Hazırlanan ikinci listede yer alan kişilerden 10 kez para alındığı görülüyor. Bunlardan toplam 27 milyon 760 bin lira para toplandı. Bunlara karşılık 42 milyon 360 bin lira para ödendi. 2 milyon borç görünen listede 16 milyon lira fazla ödeme yapıldı.

Ele geçirilen bu listenin doğru olup olmadığı yapılacak incelemelerde ortaya çıkacak.

Seçil Erzan'ın evinden çıkan yeni liste: Fatih Terim'in şoförü de var! - Resim : 4

TERİM 23 MİLYON LİRA KREDİ ÇEKMİŞ

Seçil Erzan’ın evinde çıkan bir işlem belgesinde, Fatih Terim’in ihtiyaç kredisi çektiği görülüyor. Dosyaya giren işlem belgesine göre Fatih Terim 22 Mayıs 2020’de Denizbank’tan 23 milyon 700 bin lira ihtiyaç kredisi çekti. Toplam 30 milyon 549 bin lira olarak yapılacak ödemesine göre aylık 1 milyon 243 bin lira taksit işlemi yapıldığı görülüyor.

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