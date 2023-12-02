Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden emeklilere 1000 TL'lik destek ödemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluklar yaşayan ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyan 18 bin 854 emekliye dördüncü kez 1000 liralık destek ödemesi yaptı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden emeklilere 1000 TL'lik destek ödemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 7 bin 500 TL maaş alıp ekonomik zorluklar yaşayan ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyan 18 bin 854 emekli için dördüncü kez 1000'er TL destek ödemesi gerçekleştirdi.

Eylül ayında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından başlatılan kampayadan başlangıçta 6 bin 100 emekli yararlanıyordu, Aralık ayı itirbarıyla kampanyadan yararlanan emekli yurttaş sayısı 18 bin 854'e çıktı.

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