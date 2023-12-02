İstanbullular dikkat, uyarılar peş peşe geldi: Çok şiddetli ve kuvvetli olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli'nde yarın kuvvetli fırtına beklendiğini belirterek sarı kod uyarısı yaptı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da, "İstanbul'un kuzey ilçelerinde rüzgarın Cumartesi günü güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'DA YARIN ŞİDDETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bölgenin batısında devam eden kuvvetli rüzgarın etkisini artıracağı belirtildi. Yarın Edirne'nin güneyi ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde, güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 km/saat), Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde kuvvetli fırtına (50-70, hamlesi 90 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

VALİLİKTEN İSTANBULLULARA UYARI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da vatandaşların dikkatli olmaları istenildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; İstanbul'un kuzey ilçelerinde rüzgarın Cumartesi günü güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

SARI KODLU UYARI

Hava durumu potansiyel tehlikelidir:

Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.