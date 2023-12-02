9 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 88 kişi kıskıvrak yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde yapılan Kahramanlar operasyonunu duyurdu.

9 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 88 kişi kıskıvrak yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 9 ilde eş zamanlı başlatılan 'Kahramanmanlar' operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) üye olma, Yardım-Yataklık Etme ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, suçlarına yönelik Bitlis merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR” operasyonları kapsamında; 88 BTÖ Mensubu şüpheli şahıs yakalanmıştır."

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