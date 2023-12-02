Arda Turan'ın kredisi, bankayı bile şüphelendirmiş: 3 saatte dudak uçuklatan rakam

3 SAATTE 33 MİLYON TL KREDİ

Yani 3 saat içinde, 33 milyon lira kredi bu yöntemle çekiliyor. Burada bankanın iç kontrol yetkilileri şüpheleniyor ve soruyorlar bu nasıl bir işlem diye. Sonunda da banka görevlisi ikna oluyor. Akabinde banka görevlisi, 'Tapu beyan edecek ise belirttiğiniz şekilde işlem yapabilir' diyor. Yüklü bir miktar para var. Karşılığında ne olacağını ısrarla soruyor. Seçil Erzan da müdür olduğu için kendi kefil oluyor aslında. 'Ben halledeceğim' diyor. 'Tapuyu aldığında beyan edebilecek' diyor.