Seccade bulunan fotoğrafın çekildiği ev sahibi sessizliğini bozdu: Yapılanlar Kılıçdaroğlu'na haksızlık

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı iftar yemeğinin ardından çekilen seccade üzerinde durduğu bir fotoğraf nedeniyle sosyal medyada hedef haline getirildi.

Fotoğrafın çekildiği iftarın ev sahibi eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu açıklamalarda bulundu. Müftüoğlu, fotoğrafın lokanta müdürünün odasında kalabalık içinde ve alelacele çekildiğini, Kılıçdaroğlu'na yapılan haksız tenkitlerin sağduyudan uzak ve haksızlık olduğunu söyledi.

Müftüoğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Kamuoyuna Duyuru,

Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU dün akşam, İstanbul Platformu adına verdiğimiz iftar davetine katıldı.

Halil İbrahim Sofrası’na ilahiyatçılar, akademisyenler, eski yeni bürokratlar, milletvekilleri ve dostlarımız katıldı.

Sayın KILIÇDAROĞLU iftar sonrasında adalet üzerine dikkat çeken bir konuşma yaptı. Yemeğin ardından, kalabalık bir ortamda (lokanta yöneticisinin odasında) hatıra fotoğrafları çekildi. Kalabalığın meydana getirdiği dikkatsizlik, söz konusu fotoğraflara da yansıdı.

Sayın KILIÇDAROĞLU’na yapılan haksız tenkitler sağduyudan uzaktır, haksızlıktır. Siyasetin bu kadar acımasız, anlayışsız, birbirini suçlayıcı bir dille yapılması, artık hepimizi ziyadesiyle yormuştur. Bu gerçeği kamuoyu ile paylaşmak da benim görevimdir. Saygılarımla,

Adalet Eski Bakanı İsmail MÜFTÜOĞLU"