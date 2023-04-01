İYİ Parti'yi kurşunlayan şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı’na, dün sabaha karşı kurşunlandı. Seçime 44 gün kala gerçekleşen saldırıda yaralanan olmadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi için özel bir ekip kurdu. Bu ekip, lazer kullanarak yaptıkları alan çalışmalarından önce merminin nereden geldiğini belirledi. Kurşunların binanın karşısında bulunan D-100 karayolu kenarında yapımı devam eden bir inşaattan geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı.

"HIRSIZI KORKUTMAK" İÇİNMİŞ

İnşaatın güvenlik kameralarını inceleyen polis, silah sıkan kişinin inşaatın bekçisi M.E. olduğunu belirledi. Polis tarafından evinde gözaltına alınan M.E. işlemleri için emniyete götürüldü. M.E.'nin akşam inşaata hırsız girdiğini fark etmesi üzerine hırsızları korkutmak ve kaçırtmak için silah sıktığı, hırsızlar parti binası yönüne kaçınca o tarafa doğru hedef aldığı ve kurşunlardan 2 tanesinin de parti binasına isabet ettiği tespit edildi.

M.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken söz konusu inşaat görüntülendi. İnşaatın İYİ Parti İl Başkanlığı binasının karşı cephesinde bulunduğu bina ile arasından D-100 karayolu geçtiği görüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunlarla ilgili yapılan çalışmaların ardından Bayrampaşa'da olayda kullanılan, bulundurma ruhsatlı silahla birlikte gözaltına alınan inşaat bekçisi M.E. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Sorgusu tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

M.E., mermileri hırsızlara sıktığını öne sürdü. Güvenlik görevlisi M.E.'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesi ortaya çıktı. İYİ Parti binasının karşısındaki inşaatta güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyen M.E.'nin "Hırsızları korkutmak için ruhsatlı silahımı çıkararak havaya doğru ateş ettim. Silah sesini duyan şüphelilerin aşağı doğru hızla kaçtıklarını gördüm. Sabah olunca da uyamaya gittim" dediği belirtildi.

TESADÜF MÜ?

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu dün, İstanbul İl Başkanlığı binasına ateş açılmasıyla ilgili emniyet ve valilik tarafından yapılan açıklamaları inandırıcı bulmadıklarını söyledi.

Kavuncu Halk TV yanınında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz bu açıklamaları hiç inandırıcı bulmadık. 2 kurşun ne hikmetse İyi parti binasına isabet etmiş. Olayın saatine dair elimizde bir bilgi yok. Bir kurşun ön taraftan koltuğun oraya girmiş orada biri oturuyor olabilirdi. Diğer kurşun da toplantı odamızda genel başkanımızın fotoğrafına denk gelmiş. Kurşunların isabet ettiği iki yerde de ne tesadüf ki Genel Başkanımız Meral Akşener'in fotoğrafı var.

Ülkede bu tip olayların dönmediği bu tip konuşmaların yapılmadığı bir gündem olsaydı biz o zaman buna kriminal bir olay diyebilirdik. Ama burası Türkiye... Biz bu tehditleri çok kez aldık. Bu dili kullanan bir Cumhurbaşkanı olursa bunları yaşarız."