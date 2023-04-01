İmamoğlu'ndan 'Onu 14 Mayıs'ta yollayacağız' çıkışı: Artık 'Kazananlar Kulübüyüz'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sinop'ta konuştu. İmamoğlu, “Bize 'Kaybedenler Kulübü' diyorlardı, artık 'Kazananlar Kulübüyüz' biz” dedi.

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İmamoğlu'ndan 'Onu 14 Mayıs'ta yollayacağız' çıkışı: Artık 'Kazananlar Kulübüyüz'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sinop'un Erfelek ilçesinde katıldığı programda, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler üzerine konuştu. 

2019’daki belediye seçimlerini hatırlatan İmamoğlu, “Bize 'Kaybedenler Kulübü' diyorlardı, artık 'Kazananlar Kulübüyüz' biz” dedi.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Onu 14 Mayıs'ta yollayacağız. Memleket tam da bugün, 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağladığı gece; yapılan hukuksuzluklara 2019'da 'dur' dedi. Başta hile yapmaya kalktılar, milletimiz onlara büyük bir tokat attı. Yani bize 'Kaybedenler Kulübü' diyorlardı, artık 'Kazananlar Kulübüyüz' biz. Milletçe kazanacağız. O işi biz 2019'da bitirdik. Akıllarını başlarından milletçe aldık, almaya da devam edeceğiz."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Ekrem İmamoğlu 2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim
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